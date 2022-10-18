الكشف عن كواليس اجتماع قادة إدارة الدولة بالسوداني وابرز الملفات المتفق عليها قبيل جلسة السبت

2022/10/18 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت النائبة عن الإطار التنسيقي زهرة البجاري، الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع قادة ائتلاف ادارة الدولة بالمكلف برئاسة الحكومة المقبلة، مبينة ان السوداني وعد بالعمل على تفعيل الاتفاقية الصينية ومشاريع ميناء الفاو وملف المياه، مبينة الكابينة الوزارية ستقدم السبت المقبل.وقالت البجاري في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني يعتزم تقديم برنامجه الحكومي وكابينته الوزارية إلى البرلمان يوم السبت المقبل".واضافت ان "ائتلاف إدارة الدولة اجتمع يوم أمس وحدد الوزارات التي سيحصل عليها كل مكون حسب تمثيله الوزاري"، مبينة اننا "نطمح ان يلتزم السوداني بالوعود التي قطعها أثناء الاجتماعات معه وهي ملفات ميناء الفاو الكبير موضوع المياه وسيادة الوطن وملفات أخرى تعهد السوداني بإنجازها".وبينت البجاري ان "السوداني وعد بتفعيل الاتفاقية الصينية وعليه نحن نطمح ان تكون حكومته خدمية لتغيير واقع المواطن الخدمي".

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