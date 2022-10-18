الأردن.. إخماد حريق مستودع يحتوي على مادة الكبريت بالعقبة

2022/10/18 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأردنية، الثلاثاء، عن إخماد حريق في مستودع يحتوي على كميات كبيرة من مادة الكبريت في المنطقة الجنوبية العقبة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "بترا".

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