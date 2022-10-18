الرميحي: جاهزون لقرعة خليجي 25 والبطولة ستكون كرنفالاً خليجياً

2022/10/18 | 21:48 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاسم الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي (كريم جعفر/فرانس برس)

أكد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، على موعد إقامة قرعة خليجي 25، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بفندق "غراند ميلينيوم" البصرة، على أن يسبق القرعة عقد ثلاثة اجتماعات خاصة باللجان، وهي لجنة المسابقات ولجنة الحكام واللجنة الإعلامية .

وضمن التحضيرات الخاصة بحفل القرعة، وجهت الدعوات لبعض اللاعبين من نجوم الكرة الخليجية لحضور مراسم القرعة التي تُعتبر الخطوة الأولى والإعلان الرسمي عن إقامة البطولة.

وفي هذا الصدد قال جاسم الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، في تصريحات لموقع الاتحاد ذاته، الثلاثاء: "تسير جميع الترتيبات والتجهيزات النهائية الخاصة بحفل مراسم قرعة خليجي 25 وفق ما تم الإعداد له مسبقاً مع الأشقاء في العراق، كما ستُعقد اجتماعات تنسيقية في الأيام القليلة المقبلة بشأن آخر التطورات الخاصة بالحفل من النواحي كافة، ومع جميع الأطراف ذات الصلة".

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وأضاف الرميحي "الاستعدادات في العراق تجري على قدم وساق لاستضافة البطولة، والتي ستكون كرنفالاً خليجياً، حيث أن الاجتماعات التنسيقية مستمرة سواءً فيما يتعلق بترتيبات القرعة أو التي تخص البطولة بشكل عام، أو الاجتماعات المتعلقة باللجان، كما ستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن المزيد من التفاصيل".

اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يؤكد على الجاهزية التامة لإجراء قرعة خليجي 25 الثلاثاء المقبلجاسم الرميحي: جاهزون لحفل قرعة خليجي 25 والاجتماعات مستمرة مع الأشقاء في العراق>>التفاصيل🔽https://t.co/7CjjGsPmuc#AGCFF #خليجي_25 pic.twitter.com/fDyQfUJKA9

— اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) October 18, 2022

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