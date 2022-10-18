2022/10/18 | 22:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بقصف جوي يعتقد بطائرة مسيرة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بقصف جوي في سنجار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بقصف جوي في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).