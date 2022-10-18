2022/10/18 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو يظهر حركة بدت غريبة للبعض عندما زحف دب أبيض اللون فوق مياه متجمدة، ونال فيديو الدب القطبى نحو 2 مليون مشاهدة على الحساب المتخصص فى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذكاء بالفطرة..



دُب قطبى يزحف على الجليد الرقيق لتجنب تكسيره..



فيديو المركز الخبري الوطني.

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