2022/10/18 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 9J6qqHG5y4A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اميركا تفضح تحركات ايران في العراق بكارثة مفزعة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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