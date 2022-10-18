النفط ينخفض أكثر من 3‭%‬ بسبب زيادة إمدادت أمريكا وتراجع الطلب الصيني

2022/10/18 | 22:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بأكثر من ثلاثة بالمئة في تعاملات متقلبة بفعل مخاوف من زيادة الإمدادت الأمريكية وسط تباطؤ اقتصادي إلى جانب انخفاض الطلب الصيني على الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.37 دولار، أي 3.6 بالمئة إلى 89.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 1629 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.12 دولار بنسبة 3.7 بالمئة إلى 82.34 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت بما يزيد على دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

وأرجأت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى أجل غير مسمى إصدار المؤشرات الاقتصادية التي كان من المقرر نشرها يوم الثلاثاء، مما أعطى مؤشرا للسوق على أن الطلب على الوقود منخفض بشكل كبير في المنطقة.

كما تعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب تقارير أفادت بأن الحكومة الأمريكية ستستمر في السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية.

وقالت مصادر لرويترز يوم الاثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لبيع شحنات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في محاولة لتهدئة أسعار الوقود قبل انتخابات الكونجرس الشهر المقبل.

وبالنسبة للمعروض، أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، وتفيد التقديرات بأنها زادت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر تشرين الأول.

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