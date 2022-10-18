الخارجيَّة العراقيَّة: نتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك+ بشأن تخفيض إنتاج النفط

2022/10/18 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخارجيَّة العراقيَّة: نتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك+ بشأن تخفيض إنتاج النفط
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجيَّة العراقيَّة: نتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك+ بشأن تخفيض إنتاج النفط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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