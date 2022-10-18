ائتلاف المالكي يتوقع استمرار حكومة السوداني 4 سنوات ويحدد شرطاً للانتخابات المبكرة

2022/10/18 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، ان اجراء الانتخابات المبكرة بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني سيتوقف على فشل السوداني او نجاحه في مهامه.

وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، مرهون بنجاح او اخفاق الحكومة الجديدة، فهذا العامل من سيحدد اجراء الانتخابات من عدمها".وبين الحمامي ان "حكومة السوداني اذا ما نجحت في مهامها بعد سنة من تشكيلها ولمست القوى السياسية ذلك والشعب العراقي، فالحكومة سوف تكمل دورتها بالكامل، دون اجراء انتخابات مبكرة".واوضح ان "الاخفاق من قبل حكومة السوداني سيلزم الكتل السياسية على اتخاذ خيار الانتخابات المبكرة بعد مرور عام ونصف على عمرها".

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