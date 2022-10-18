2022/10/18 | 22:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xTW8FBmGBSg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قبل تمرير كابينة الوزراء.. السوداني امام اختبار إمكانية الاداء | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قبل تمرير كابينة الوزراء.. السوداني امام اختبار إمكانية الاداء | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).