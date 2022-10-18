امانـة مجلس الوزراء: هذه مشاريـع صندوق اعمار ذي قـار واليـة تمويلهـا

2022/10/18 | 22:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، استمرار صندوق اعمار محافظة ذي قـار بتمويل المشاريع الخدميـة والبنى التحتيـة داخل المحافظة .

وذكر الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، ان ” صندوق اعمار محافظة ذي قار قائم بالعمل منذ اكثر من سنة تقريبا ، وتم افتتاح اكثر من سبعين مشروعا دخلت الخدمة فعليـا “، منوها الى ان ” المشاريع المتبقية الاخرى سيستكمل 90% منها منتصف العام المقبل “.

واضاف ” تم اعداد حزمة مشاريع خدمية جديدة لصندوق اعمار محافظة ذي قار وتنمية الاقاليم خلال العام الحالي ، بحدود اكثر من 220 مشروعا ، تتعلق مجمـل هذه المشاريع بالبنى التحتية داخل المحافظة “، مبينا ان ” صندوق اعمار ذي قار خصص اولويـة المبالغ المالية لقطاعي الصحة والتعليم ، ثم القطاعات الخدمية الاخرى تباعا “.

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