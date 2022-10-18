القبض على عصابة أثناء محاولتهم التجاوز على الكيبل الضوئي في بغداد

2022/10/18 | 22:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، القاء القبض على عصابة أثناء محاولتهم التجاوز على الكيبل الضوئي في جانب الكرخ .وذكرت قيادة العمليات في بيان، أنه “على ضوء معلومات من احد المتعاونين بوجود اشخاص يحاولون التجاوز على الكيبل الضوئي العائد الى وزارة الاتصالات في منطقة (حي الجهاد) على الفور تم تشكيل قوة مشتركة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبأشراف ومتابعة مدير قسم استخبارات عمليات بغداد”.وأضافت، أن “القوة تمكنت من القاء القبض على (٦) متهمين بالجرم المشهود، ضبط بحوزتهم (ماكنة لحام عدد(٢) ، قاطعة عدد (١) ، قاشطة عدد (٢) ، عجلة حمل، ومواد مختلفة اخرى)”، مؤكدة أنه “تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.

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