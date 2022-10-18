بريطانيا تحذر من تجنيد الصين طياريها لتدريب قواتها الجوية.. ووزارة الدفاع تتحرك

2022/10/18 | 22:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت حكومة المملكة المتحدة من أن الطيارين العسكريين البريطانيين الحاليين والسابقين يتم استدراجهم إلى الصين بحزم تعويضات كبيرة لتدريب القوات المسلحة في البلاد، وقالت إنها ستتخذ إجراءات لوقف مخططات التجنيد هذه وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

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