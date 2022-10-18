شاهد بالفيديو.. هزيمة العراق في معركة طاحنة على شط العرب | تقرير

2022/10/18 | 23:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: L9araHEtStk

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