عضو في فتح: السوداني سيقدم كابينته كاملة واختار بعض مرشحيها بنفسه

2022/10/18 | 23:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو في تحالف الفتح، ان رئيس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، سيقدم كابينته الوزارية كاملة الى مجلس النوابوقال مهدي الشبلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “السوداني سيقدم تشكيلة حكومية كاملة وهو قد رشح بعض الشخصيات ضمن اتفاق منحة حرية الاختيار”.

وأضاف “جوارات تشكيل الحكومة وصلت لمراحل متقدمة وبقيت أمور فنية قليل لتحديد بعض الأمور المهمة”.

وأشار الشبلاوي الى، ان “الشعب العراقي ينتظر بفارغ الصبر تشكيل (حكومة انجاز) لوجود خلل كبير بعدد من الملفات والشعب يحتاج الى حكومة بصلاحيات كاملة قادرة على توفير الاخدمات الأساسية”.

ائتلاف ادارة الدولة: السبت موعد التصويت على الحكومة

وكان ائتلاف ادارة الدولة عقد اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة، في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وأعلن عزمه دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل اعضائها.

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