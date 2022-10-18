القانون يعلق الآمال على السوداني: سينهي “ويلات” حكومة تصريف الاعمال

2022/10/18 | 23:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني قادر على معالجة “ويلات” حكومة تصريف الاعمال التي تسببت بها خلال عامين، فيما بين أن كابيتنه الحكومية لا أحد يعلم بها غيره.

وقال القيادي في الائتلاف احمد الصوفي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أسماء الكابينة الحكومية الجديدة لا أحد لديه علم بها سواء محمد شياع السوداني وقادة الإطار التنسيقي”، مبينا أن “القوائم التي ظهرت وتسربت غير صحيحة”.

وأضاف، أن “الإطار التنسيقي لديه ثقة كاملة بالسوداني باعتباره رجل نزيه وذو خبرة كافية”، لافتا الى أنه “أكثر رئيس وزراء حصل على الدعم من قرابة اغلبية الكتل السياسية ووجود اجماع عليه من الكتل البرلمانية الحالية”.

وأوضح القيادي في ائتلاف المالكي، أن “حكومة السوداني ستتمكن من حل الازمات والمشكلات التي يمر الشعب العراقي، وقادرة على أنهاء الويلات التي تسببت بها حكومة تصريف الاعمال خلال عامين”.

وأعرب الصوفي عن أمله أن “تتيح فرصة كاملة لحكومة محمد شياع؛ لإكمال فترته الحكومية وعدم تحديدها بسنة أو سنة ونصف فقط كما يراد لها؛ لمعالجة الأخطاء التي حصلت بصورة متكررة اثناء الحكومة الحالية”.

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