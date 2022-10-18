نزاع بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون وسط الناصرية

2022/10/18 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

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نزاع بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون بين القوات الامنية واصحاب اراضي زراعية وسط الناصرية

في منطقة الزهيرية قرب جامعة ذي قار بإتجاه حي اور.

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