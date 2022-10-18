الكاظمي يصدر عدداً من التوجيهات خلال زيارته الى وزارة الدفاع

2022/10/18 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عدداً من التوجيهات خلال زيارته الى وزارة الدفاع.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاخير أجرى زيارة إلى وزارة الدفاع وعقد اجتماعاً بعدد من قادتها العسكريين والكادر المتقدم بالوزارة، وأثنى على جهود العاملين في الوزارة، وشدد على ضرورة مواصلة العمل الأمني بالهمة نفسها، والتصدي لكل أشكال التحديات التي تواجه عمل الوزارة".

وأكد الكاظمي، على ضرورة "إدامة الجهد الاستخباري، واستباق العمليات الإرهابية، وتنشيط التبادل المعلوماتي دعماً للجهد الأمني.

ووجه، العاملين بالوزارة "برعاية الجرحى المصابين وتفقد عوائل الشهداء والوقوف على احتياجاتهم، وتسهيل معاملاتهم واستحقاقاتهم القانونية".

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