وفقة احتجاجية في لندن.. شقيقة الناشط المصري علاء عبد الفتاح تتحدث لـ

2022/10/18 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الناشطة المصرية، سناء سيف عبد الفتاح، شقيقة الناشط المعروف، علاء عبد الفتاح، أن شقيقها أصبح "جلدا على عظم" مع استمرار إضرابه عن الطعام لـ 200 يوم في السجون المصرية.

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