الكاظمي يزور وزارة الدفاع ويعقد اجتماعاً مع قادتها وكوادرها المتقدمة

2022/10/18 | 23:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى وزارة الدفاع وعقد اجتماعاً بعدد من قادتها العسكريين والكادر المتقدم بالوزارة.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقاه /المركز […]

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