2022/10/18 | 23:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني علقت وزارة الخارجية ،اليوم الثلاثاء ، على قرار اوبك+ خفض الانتاج ، مبينةً ان مسار المنظمة يُعَبِّرُ عن رؤية فنيّة مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته.وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تعلق على قرار اوبك+ خفض الانتاج : مسار المنظمة يُعَبِّرُ عن رؤية فنيّة مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته المركز الخبري الوطني.

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