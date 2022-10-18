وعود‭ ‬حزبية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بإعلان‭ ‬الحكومة‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل

2022/10/18 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء‭ ‬العراقي‭ ‬يستدعي‭ ‬خمسة‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬سرقة‭ ‬أموال‭ ‬الضرائب‮ ‬ بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬الأحزاب‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬عزمها‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬برلمانية‭ ‬السبت‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬تحالف‭ ‬أنشئ‭ ‬حديثاً،‭ ‬و‭ ‬يضمّ‭ ‬تلك‭ ‬التشكيلات‭ ‬السياسية‭.‬‮ ‬ في‭ ‬العراق‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مواعيد‭ ‬ثابتة‭ ‬فالأوضاع‭ ‬قابلة‭ ‬للمفاجآت‭ ‬الكثيرة‭ .‬فيما‭ ‬دافعت‭ ‬حكومة‭ ‬الكاظمي‭ […]

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