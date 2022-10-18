2022/10/18 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القضاء العراقي يستدعي خمسة مسؤولين في قضية سرقة أموال الضرائب بغداد- الزمان أعلنت الأحزاب الرئيسية في العراق عزمها عقد جلسة برلمانية السبت للتصويت على الحكومة الجديدة، بحسب بيان صادر الثلاثاء عن تحالف أنشئ حديثاً، و يضمّ تلك التشكيلات السياسية. في العراق لا يوجد مواعيد ثابتة فالأوضاع قابلة للمفاجآت الكثيرة .
فيما دافعت حكومة الكاظمي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وعود حزبية في العراق بإعلان الحكومة الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما دافعت حكومة الكاظمي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وعود حزبية في العراق بإعلان الحكومة الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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