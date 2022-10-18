كييف‭ ‬تناقش‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬النافية‭ ‬تزويد‭ ‬موسكو‭ ‬بالسلاح‭  ‬

2022/10/18 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬متوتر‭ ‬وتدمير‭ ‬30‭%‬‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬الطاقة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ كييف‭ (‬أوكرانيا‭)- ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬ اقترح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬المتهمة‭ ‬بتوفير‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬تستخدمها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬برغم‭ ‬النفي‭ ‬الإيراني‭ ‬لدعم‭ ‬روسيا‭ ‬بالسلاح‭ ..‬ وقال‭ ‬كوليبا‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ […]

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