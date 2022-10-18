2022/10/18 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القوات الروسية في وضع متوتر وتدمير 30% من محطات الطاقة الأوكرانية كييف (أوكرانيا)- موسكو – الزمان اقترح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الثلاثاء على الرئيس فولوديمير زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران المتهمة بتوفير طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في شن ضربات برغم النفي الإيراني لدعم روسيا بالسلاح .. وقال كوليبا في مقطع فيديو […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كييف تناقش قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران النافية تزويد موسكو بالسلاح ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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