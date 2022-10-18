روسيا تلمح إلى خفض تمثيلها الدبلوماسي في الغرب

2022/10/18 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ترى‭ ‬أي‭ ‬جدوى‮»‬‭ ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الوجود‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬معلنا‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬ستركز‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬آسيا‭ ‬وأفريقيا‭.‬قال‭ ‬لافروف‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الخريجين‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬عينتهم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬مؤخرًا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬جدوى‭ ‬ولا‭ ‬رغبة،‭ ‬بالطبع،‭ ‬في‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الوجود‭ […]

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