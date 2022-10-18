2022/10/18 | 23:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مُصورة تظهر اللاعب راجا ناينغولان يدخّن على دكة البدلاء، قبل انطلاق مباراة فريقه رويال أنتويرب وستاندارد لييج، التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في الدوري البلجيكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يدخن على مقاعد البدلاء.. البلجيكي راجا ناينغولان يثير جدلاً واسعًا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يدخن على مقاعد البدلاء.. البلجيكي راجا ناينغولان يثير جدلاً واسعًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).