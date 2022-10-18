ثلاثة قتلى بهجوم مسلح على منزل شرقي بغداد

2022/10/18 | 23:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل ثلاثة أشخاص بهجوم مسلح على منزل في مدينة الصدر شرقي بغداد.

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