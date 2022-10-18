تفاصيل جديدة تخص قصف سنجار

2022/10/18 | 23:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، أن طائرات تركية قصفت سيارة في سنجار بمحافظة نينوى.

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