2022/10/18 | 23:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: srWS9HjBmYQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. سائقو مَرَائِب النقل الداخلي والأقضية والنواحي يشكون من سوء الخدمات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. سائقو مَرَائِب النقل الداخلي والأقضية والنواحي يشكون من سوء الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).