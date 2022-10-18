المرور توضح اسباب الزخم المروري

2022/10/18 | 23:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مديرية المرور العامة،

الثلاثاء، أسباب الزخم المروري في

العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان صحفي، ان "كثرة

المركبات واستيرادها، وضيق الشوارع

وعدم كفايتها، والتخسفات الموجودة في

بعض الطرق ، وال

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