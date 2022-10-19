زيارات الوداع.. الكاظمي يزور مقر مكافحة الارهاب بعد الدفاع

2022/10/19 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد اجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي زيارة، مساء الثلاثاء، الى مقر جهاز مكافحة الارهاب في الايام الاخيرة من عمر حكومته، بعد ساعة من زيارته لوزارة الدفاع. وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي زار ، اليوم، مقر جهاز مكافحة الإرهاب، والتقى بعدد من قادة الجهاز وآمري التشكيلات فيه". واضاف البيان ان "الكاظمي اطلع على سير الخطط الأمنية للجهاز في ملاحقته لبقايا فلول عصابات داعش الإرهابية، والنتائج الكبيرة التي حققتها العمليات العسكرية النوعية التي نفذها الجهاز، إلى جانب بقية صنوف القوات الأمنية الأخرى"، مشيدا "بشجاعة جهاز مكافحة الإرهاب وجهوده ضباطاً ومنتسبين، والتضحيات الكبيرة التي قدموها من أجل بسط الأمن في عموم البلاد، ودرء خطر الإرهاب، و الانضباط العالي لمقاتليه وتمتعهم بالمهنية والاحترافية". وأكد الكاظمي على "ضرورة إدامة الزخم الاستخباري لمتابعة تحرّكات العناصر الإرهابية، والحفاظ على مستويات التدريب والتهيؤ والاستعداد، وإبقاء الروح المعنوية والقتالية عند مستويات عالية تتناسب وحجم التحدّيات التي يواجهها البلد".واصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، عددا من التوجيهات خلال زيارته لوزارة الدفاع.

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