2022/10/19 | 00:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: baGzSokbtWs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد الطرق المروعة لتهريب المواد المخـ ـد رة إلى العراق عبر حدود ايران!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد الطرق المروعة لتهريب المواد المخـ ـد رة إلى العراق عبر حدود ايران!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).