محمد بن سلمان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة: لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد تنافسي

2022/10/19 | 00:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى "الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030"، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية.

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