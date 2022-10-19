2022/10/19 | 00:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء...

ظهرت المقالة الكاظمي يوجه بضرورة إدامة الجهد الاستخباري واستباق العمليات الإرهابية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بضرورة إدامة الجهد الاستخباري واستباق العمليات الإرهابية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بضرورة إدامة الجهد الاستخباري واستباق العمليات الإرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).