الديمقراطي الكردستاني يفصح عن آلية توزيع المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة

2022/10/19 | 00:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الاتحادي العراقي، فيان صبري، الثلاثاء، الآلية التي سيتم فيها “توزيع المناصب الوزارية” في الحكومة الجديدة.

وقالت صبري في مقابلة اذاعية، إن “توزيع المناصب الوزارية سيكون حسب نظام النقاط مثلا: رئاسة الجمهورية 30 نقطة، ونائب رئيس الجمهورية 25 نقطة، والوزير 20 نقطة”.

وأضافت، “ووفقا للمقاعد الكردية في البرلمان العراقي، فإن الحصة الكردية في المناصب ستكون 20 في المائة إلى 22 في المائة”.

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