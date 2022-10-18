الانتخابات الأميركية النصفية.. لماذا تتجه الأنظار نحو ولاية تكساس؟

2022/10/19 | 00:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكاد لا تخلو سنة واحدة من عملية انتخابية محلية، أو على مستوى الولاية، أو البلاد في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى اعتماد النظام السياسي الأميركي على التصويت كأداة فعالة لضمان الديمقراطية التي تستمد قوتها من الشعب، لذلك كان من المهم لدى الآباء المؤسسين إعطاء الفرد الأميركي قوة التأثير في اختيار ممثليه، ومن يستخدم السلطة.

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