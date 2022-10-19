نائب: السوداني انجز تسمية كابينته قبل استلامه كتاب التكليف

2022/10/19 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادكشف النائب كتلة الصادقون محمد البلداوي، الثلاثاء، عن انجاز المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني تسمية كابينته الوزارية قبل استلامه كتاب التكليف، مبينا البرنامج الحكومي سينفذ وفق توقيتات زمنية. وقال البلداوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "السوداني هندس كابينته الوزارية وأعد العدة قبل التكليف وقد أجرى مقابلات مع مرشحين للوزارات". واضاف ان " السوداني اطلع على خبايا الحكومات السابقة وان البرنامج الحكومي سينفذ وفق توقيتات زمنية كونه الرجل الأقوى في طرحه وتحمله للمسؤولية" وتابع ان "السوداني يحتاج إلى وزراء أكفاء يديرون مواقعهم و هناك رؤية ناضجة في اختيار الوزراء وان جميع القوى السياسية مندفعة لإنجاح حكومة السوداني".

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