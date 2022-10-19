2022/10/19 | 00:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fh5dQPLbQcc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المصادر:السوداني يعتزم تقدم كابينة غير منقوصة خلال جلسة السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المصادر:السوداني يعتزم تقدم كابينة غير منقوصة خلال جلسة السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).