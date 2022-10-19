2022/10/19 | 00:59 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 19 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الثلاثاء 10/18/2022.
عضو تحالف الفتح...
ظهرت المقالة تفاعلات الساعة: السوداني يقابل مرشحي الوزارات..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعلات الساعة: السوداني يقابل مرشحي الوزارات.. و لكلّ مكون إستحقاقه) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عضو تحالف الفتح...
ظهرت المقالة تفاعلات الساعة: السوداني يقابل مرشحي الوزارات..
و لكلّ مكون إستحقاقه أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعلات الساعة: السوداني يقابل مرشحي الوزارات.. و لكلّ مكون إستحقاقه) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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