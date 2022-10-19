مدرب يثير تفاعلا باحتفاله بهدف ملغي

2022/10/19 | 01:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار خورخي سامباولي، المدير الفني لنادي إشبيلية الإسباني، تفاعلا على تويتر، بعد احتفاله بهدف ملغي، خلال مباراة فريقه مع فالنسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإسباني.

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