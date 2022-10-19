2022/10/19 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتباكات واسعة بين فصائل "الجيش الوطني السوري" في شمال حلب، وهيئة تحرير الشام المصنّفة إرهابية تسيطر على مدينة عفرين.

الاشتباكات جاءت بعد موجة اغتيالات لناشطين سياسيين وإعلاميين في المنطقة، واشعلت احتجاجات وانتقادات واسعة للفصائل وتركيا، بلغت ذروتها مع المطالبة بحلّ الجيش الوطني.

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