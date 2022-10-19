مصر.. النيابة تكشف تفاصيل واقعة قتل شاب لخطيبته خنقا في بورسعيد

2022/10/19 | 03:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية، يوم الثلاثاء، أنها أمرت بضبط المتهم بقتل خطيبته خنقا في محافظة بورسعيد بشمال البلاد، فأُلقي القبض عليه، وجار استجوابه فيما نسب إليه واستكمال التحقيقات.

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