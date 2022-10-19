2022/10/19 | 05:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X0_ScdOejlg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء:هنالك أسباب سياسية ومالية واقتصادية جعلت مدينة الصدر المتضرر الأكبر) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء:هنالك أسباب سياسية ومالية واقتصادية جعلت مدينة الصدر المتضرر الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).