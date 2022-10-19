منظمة: التغير المناخي يهدد مليار طفل في العالم

2022/10/19 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة "كيدز رايتس" (حقوق الأطفال) غير الحكومية، الأربعاء، من أن تداعيات التغير المناخي تهدد مليار طفل حول العالم، معربة عن أسفها لأن مستويات معيشة القاصرين في سائر أنحاء العالم لم تتحسن خلال العقد الماضي.

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