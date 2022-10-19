ضرب حتى الموت.. مقتل الإيرانية بناهي بعدما رفضت الغناء للنظام

2022/10/19 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت فتاة إيرانية تبلغ من العمر 16 عاما للضرب حتى الموت على أيدي قوات الأمن بمدينة أردبيل شمال غرب البلاد وذلك لرفضها غناء النشيد الموالي للنظام عندما تعرضت مدرستها للاقتحام.

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