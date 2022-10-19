"تورط أعمق".. عسكريون من الحرس الثوري الإيراني بجزيرة القرم

2022/10/19 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت إيران عسكريين إلى شبه جزيرة القرم المحتلة لتدريب وتقديم المشورة للجيش الروسي بشأن استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية وصحيفة "نيويورك تايمز".

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