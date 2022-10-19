2022/10/19 | 08:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9te5zbDy2RI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "صمت ابو هاشم كلام" غيث التميمي عن السيد مقتدى الصدر: أكثر المظلومين في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "صمت ابو هاشم كلام" غيث التميمي عن السيد مقتدى الصدر: أكثر المظلومين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).