2022/10/19 | 08:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران مطلعان على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، لشبكة CNN، إن إيران أرسلت مدربين عسكريين إلى الأراضي التي تحتلها روسيا في شبه جزيرة القرم لتدريب وتقديم المشورة للجيش الروسي بشأن استخدام الطائرات بدون طيار (المسيرات) الإيرانية التي استخدمتها موسكو خلال حربها في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر لـCNN: إيران أرسلت عسكريين إلى القرم لتدريب القوات الروسية على المسيرات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر لـCNN: إيران أرسلت عسكريين إلى القرم لتدريب القوات الروسية على المسيرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).