نجل الأمريكي المسجون بالسعودية لـCNN: لو اعتُقل في إيران أو روسيا كنا سنرى اسمه في العناوين كل صباح

2022/10/19 | 09:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد نجل المواطن الأمريكي المسجون في السعودية بسبب انتقاده الحكومة، على أن والده "ليس معارضا" ولا يقترب من أن يكون كذلك

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