2022/10/19 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اتهم فلاحو ديالى، اليوم الاربعاء، اتحاد الجمعيات الفلاحية بالإخفاق في اطفاء القروض الزراعية، واصفين إياه بالـ "غائب عن المشهد برمته".

وقال منتظر احمد العبيدي (فلاح) لـ (بغداد اليوم)، ان "لا يوجد شي اسمه اتحاد الجمعيات الفلاحية على مستوى العراق والدليل تهميش ابسط حقوق فلاحي ديالى في اطفاء ديون القروض خاصة وان المحافظة مرت بظروف عصيبة جدا بسبب الارهاب والجفاف".

وأضاف ان "الفلاحين اضطروا الى مخاطبة نواب وجهات حكومية بعيدا عن اتحاد الجمعيات لأنه غائب عن المشهد برمته".

فيما اشار العبيدي الى انه "نخسر سنويا ملايين الدنانير بسبب الجفاف وارتفاع اسعار الوقود ولعنة التهريب ولم نسمع اي كلمة من اتحاد الجمعيات في بغداد او غيره لافتا الى حتى اطفاء ديون القروض وهو ابسط حقوقنا لم يتحقق للأسف".

وتابع ان" الاتحاد بالنسبة لنا انتهى لذا نحاول ايجاد ممثل اخر من خلال طرق ابواب النواب والدوائر الحكومية وحتى العشائرية من اجل تحقيق مطالبنا المشروعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإرهاب والجفاف والجمعيات الفلاحية.. أطراف معادلة ’قاسية’ تُرهق مزارعي العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإرهاب والجفاف والجمعيات الفلاحية.. أطراف معادلة ’قاسية’ تُرهق مزارعي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).