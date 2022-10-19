2022/10/19 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاربعاء، حقيقة تقاسم المناصب الوزارية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال سورجي لـ(بغداد اليوم) إنه "حتى الآن لم يجر تقاسم المناصب ومايطرح هو أحاديث إعلامية وتخص مواقع التواصل الاجتماعي والمناصب والأسماء المطروحة لاصحة لها".

وأضاف أن "الكرد يجب أن تكون حصتهم لاتقل عن 4 إلى 5 وزارات في الحكومة الجديدة، فضلا عن المناصب الأخرى كالسفراء والهيئات المستقلة ووكلاء الوزراء والمدراء العامين".

وأشار إلى أنه "لم يجر تسمية الوزارات التي سيشغلها الكرد، ولكن هناك وزارة سيادية من حصتنا وسيتم التفاهم عليها مع الحزب الديمقراطي مع باقي المناصب الأخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يكشف حقيقة تقاسم المناصب الوزارية مع الديمقراطي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يكشف حقيقة تقاسم المناصب الوزارية مع الديمقراطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).